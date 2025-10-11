Beautiful Anticipazioni Americane | Deke nuovo stilista della Hope for the Future e rivale di Thomas? Ecco cosa succede

Nelle puntate americane di Beautiful Hope assumerà Deke come designer della Hope for the Future ma questo provocherà tanti problemi e farà infuriare Thomas ed Electra. Ecco cosa accadrà nei prossimi episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Deke nuovo stilista della Hope for the Future e rivale di Thomas? Ecco cosa succede

In questa notizia si parla di: beautiful - anticipazioni

