Beatles | Anna Sawai e Aimee Lou Wood saranno Yoko Ono e Pattie Boyd

Anna Sawai, star di Shogun, e Aimee Lou Wood, rivelazione di The White Lotus (ma che ricordiamo bene anche in Sex Education!), si candidano per i ruoli di Yoko Ono e Pattie Boyd nel prossimo biopic in quattro parti sui Beatles diretto da Sam Mendes. Ono, artista e cantautrice, è la vedova di John Lennon e una delle sue più grandi influenze creative. Sawai reciterà al fianco di Harrison Dickinson nel ruolo di Lennon, sposato con Ono dal 1969 fino alla sua morte nel 1980. Lennon fu ucciso a colpi di arma da fuoco da un fan squilibrato fuori dal loro condominio nell’Upper West Side, il Dakota Building. 🔗 Leggi su Cinefilos.it