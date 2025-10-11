Brilla ancora l’azzurro sulla sabbia del Mondiale Under 18 di Doha. La coppia Luca Santomassimo e Daniele Di Felice, già bronzo agli Europei di settembre, ha centrato la semifinale iridata, confermandosi tra le realtà più solide e promettenti del beach volley giovanile internazionale. Un percorso autorevole e ricco di personalità per i due azzurri, capaci di imporsi in un girone di ferro e poi di superare con maturità i turni a eliminazione diretta. Sfiora invece l’impresa la coppia femminile Giulia Bruzzone e Irene Lafuenti, che chiude al quinto posto dopo una cavalcata di grande spessore, arrendendosi solo ai quarti di finale al termine di un match combattutissimo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Beach volley, Santomassimo/Di Felice fanno sognare e sono in semifinale ai Mondiali U18!