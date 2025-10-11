Batteri nascosti nei tumori producono una sostanza chiave per sconfiggere il cancro

Fanpage.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alcuni batteri presenti all’interno dei tumori producono una molecola, 2-metilisocitrato (2-MiCit), che agisce come un potente antitumorale: rallenta la progressione del cancro e migliora l’efficacia della chemioterapia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: batteri - nascosti

batteri nascosti tumori produconoBatteri nei tumori: nuova arma contro il cancro - I batteri nei tumori producono una molecola che potenzia la chemioterapia danneggiando il DNA delle cellule cancerose e alterando il loro metabolismo. Secondo msn.com

Ci sono dei batteri che portano virus killer dentro i tumori - I ricercatori della Columbia Engineering hanno sviluppato CAPPSID, un sistema che utilizza batteri Salmonella riprogrammati come "cavalli di Troia" per trasportare virus terapeutici direttamente nei ... Segnala tomshw.it

Cerca Video su questo argomento: Batteri Nascosti Tumori Producono