Batteri nascosti nei tumori producono una sostanza chiave per sconfiggere il cancro
Alcuni batteri presenti all’interno dei tumori producono una molecola, 2-metilisocitrato (2-MiCit), che agisce come un potente antitumorale: rallenta la progressione del cancro e migliora l’efficacia della chemioterapia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: batteri - nascosti
Crediamo che la casa sia pulita… ma gli angoli nascosti raccontano un'altra storia! ? Con Birba Evolution nessun dettaglio sfugge: è il detective del pulito che elimina sporco e batteri con il vapore secco. La tua casa? Impeccabile, da cima a fondo! - facebook.com Vai su Facebook
Batteri nei tumori: nuova arma contro il cancro - I batteri nei tumori producono una molecola che potenzia la chemioterapia danneggiando il DNA delle cellule cancerose e alterando il loro metabolismo. Secondo msn.com
Ci sono dei batteri che portano virus killer dentro i tumori - I ricercatori della Columbia Engineering hanno sviluppato CAPPSID, un sistema che utilizza batteri Salmonella riprogrammati come "cavalli di Troia" per trasportare virus terapeutici direttamente nei ... Segnala tomshw.it