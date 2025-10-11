Battaglia di Lepanto La tela di Dal Sole occasione per riflettere

Una grande tela che solitamente non può essere ammirata diventa l’occasione per riflettere sul tema della pace. Il dipinto, che commemora la vittoria riportata il 7 ottobre 1571 a Lepanto dalla coalizione cristiana promossa da papa Pio V contro la flotta turca, è custodito nel salone San Pio del collegio Ghislieri. Domenica l’associazione “Amici dei musei e dei monumenti pavesi“, presieduta da Alessandra Ferraresi, aderisce alla Giornata europea e nazionale Fidam (Federazione italiana amici dei musei) offre l’opportunità di vedere il lavoro realizzato nel 1672 da Giovan Battista Dal Sole, pittore milanese nato intorno al 16151625. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Battaglia di Lepanto. La tela di Dal Sole occasione per riflettere

In questa notizia si parla di: battaglia - lepanto

A Sermoneta la Rievocazione Storica della Battaglia di Lepanto e Palio della Madonna della Vittoria

A Sermoneta la Rievocazione Storica della Battaglia di Lepanto

Oltre 130 figuranti in abiti d’epoca si accingono a ricondurre Sermoneta nelle classiche atmosfere rinascimentali. #2025 #battaglia #Lepanto #rievocazione #Sermoneta #storica - facebook.com Vai su Facebook

In questa data, nel lontano 1571, avvenne la famosa battaglia di Lepanto. Quindi per stasera un bel suggerimento saggistico per capire gli avvenimenti dell'epoca. Calati in un realtà storica decisamente complessa... Lo dico perché negli ultimi 24 anni la sudd - X Vai su X

Battaglia di Lepanto. La tela di Dal Sole occasione per riflettere - Il dipinto commemora la vittoria del 7 ottobre 1571 contro la flotta turca. Riporta ilgiorno.it

I simboli di Lepanto, tra campane e vessilli: curiosità e spigolature della più famosa battaglia della Serenissima (e non solo) - Le prime a suonare per Lepanto furono quelle di San Niccolò del Lido il 18 ottobre, ... Da ilgazzettino.it