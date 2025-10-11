Battaglia di Lepanto La tela di Dal Sole occasione per riflettere

Una grande tela che solitamente non può essere ammirata diventa l’occasione per riflettere sul tema della pace. Il dipinto, che commemora la vittoria riportata il 7 ottobre 1571 a Lepanto dalla coalizione cristiana promossa da papa Pio V contro la flotta turca, è custodito nel salone San Pio del collegio Ghislieri. Domenica l’associazione “Amici dei musei e dei monumenti pavesi“, presieduta da Alessandra Ferraresi, aderisce alla Giornata europea e nazionale Fidam (Federazione italiana amici dei musei) offre l’opportunità di vedere il lavoro realizzato nel 1672 da Giovan Battista Dal Sole, pittore milanese nato intorno al 16151625. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

