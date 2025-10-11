Batman | Knightfall in arrivo la saga animata tratta dai fumetti della DC

Warner Bros Animation ha annunciato la produzione di nuovi film che porteranno sugli schermi una famosa storia raccontata tra le pagine. DC ha annunciato la produzione di nuovi film animati che racconteranno l'epica saga Batman: Knightfall. Il debutto delle nuove avventure di Bruce Wayne è previsto nel 2026 e il primo capitolo della storia è già in fase di produzione grazie alla collaborazione tra DC e Warner Bros. Home Entertainment. Cosa racconterà il film In Batman: Knightfall Part 1: Knightfall, il protagonista verrà spinto ai suoi limiti mentali e fisici dopo che Bane libera i villain che compongono la Rogues Gallery dall'Arkham Asylum, Il progetto è stato svelato al New York Comic-Con durante il panel intitolato The Art Knight: Batman in . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

