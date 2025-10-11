Bastoni Inter il centrale nerazzurro sarà squalificato nella sfida contro Israele

Inter News 24 Bastoni Inter, il centrale nerazzurro è stato squalificato in vista della Israele: salterà la prossima partita nella qualificazione ai Mondiali. Durante la partita odierna della Nazionale italiana contro l’Estonia, Alessandro Bastoni ha ricevuto un cartellino giallo, che lo rende diffidato e, di conseguenza, sarà costretto a saltare la prossima sfida con Israele. Il centrale dell’ Inter, uno dei punti di riferimento della difesa azzurra, non potrà scendere in campo nella partita decisiva per la qualificazione ai Mondiali 2026. La squalifica di Bastoni rappresenta un piccolo intoppo per Rino Gattuso, che dovrà rivedere la formazione in vista del confronto contro Israele. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bastoni Inter, il centrale nerazzurro sarà squalificato nella sfida contro Israele

