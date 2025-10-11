Bastano 2 caffé al giorno per risollevare i salari
Il rituale della consultazione delle parti sociali è stanco ed è recitato a soggetto. Così, anche ieri, nella «sala verde» di palazzo Chigi è andato in scena un dialogo tra . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: bastano - caff
Voglia di una pausa golosa? Oggi ti proponiamo questa crema al caffè, ti bastano 4 ingredienti: ghiaccio, zucchero di canna, caffè solubile e acqua. Una ricetta davvero veloce e semplicissima, e grazie al frullatore a immersione di Smeg la crema assume - facebook.com Vai su Facebook