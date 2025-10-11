Il rituale della consultazione delle parti sociali è stanco ed è recitato a soggetto. Così, anche ieri, nella «sala verde» di palazzo Chigi è andato in scena un dialogo tra . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Bastano 2 caffé al giorno per risollevare i salari