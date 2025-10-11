Basta sindrome del Re Sole De Luca dà la sveglia ai suoi

Non ci sono elezioni in vista ma arriva un altro campanello d'allarme dal leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca ai suoi. Ieri a Palazzo Zanca il sindaco di Taormina ha incontrato politici e amministratori del suo schieramento non risparmiando la richiesta di un impegno maggiore: "Ho detto a. 🔗 Leggi su Messinatoday.it