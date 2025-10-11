Basta, è davvero troppo: dall’anno prossimo si paga un altro abbonamento I tifosi rinunciano a guardare la Serie A"> Oramai stremati, i tanti supporters dei club di Serie A, hanno deciso di rinunciare di guardare la massima serie. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno per milioni di appassionati di calcio: dalla prossima stagione, guardare la Serie A sarà ancora più complesso. Un nuovo abbonamento sarà necessario per seguire parte delle partite, a causa dell’ingresso di una nuova piattaforma che ha acquisito diritti esclusivi su alcune gare. Negli ultimi anni i costi per seguire il campionato italiano sono aumentati in modo vertiginoso, con i diritti tv frammentati tra più servizi in streaming e pay-tv. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Basta, è davvero troppo: dall’anno prossimo si paga un altro abbonamento | I tifosi rinunciano a guardare la Serie A