Basket serie C Titani con Pedaso per ripetersi
C’è voglia di doppietta, nel weekend della Pallacanestro Titano. I biancazzurri, reduci da una prima giornata che si è presto trasformata in un trionfo a Fossombrone, vogliono bissare il successo nel match casalingo di oggi con Pedaso (ore 18.30, dirigono Bastianelli di Pesaro e Avaltroni di Fano). I marchigiani, neopromossi dopo la vittoria in Dr1, hanno pagato dazio al noviziato e al debutto hanno perso in casa con Jesi. "Squadra rognosa, da prendere con le molle – spiega il capoallenatore dei Titans, Stefano Rossini –. Può diventare una partita complicata e bisogna fare attenzione. La loro ossatura è quella dell’anno scorso, più qualche innesto come Costantini, un lungo proveniente da un altro girone (20 alla prima), e Ortenzi (9), guardia che era a Osimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: basket - serie
Basket serie A2 | Libertas, debutto contro Sella Cento: ecco la prima giornata di campionato
Basket, Serie C: Gaw Assi Brindisi scatenata, arriva anche Nicolas Maffei
Basket, serie B | Pielle 'spaccata', Burgalassi rassicura i tifosi: "Difficoltà affrontabili, faremo il bene di questa società"
Campi Flegrei. . Basket Serie A Napoli Basket, domani sera il difficile match interno con Trieste. Le parole di coach Alessandro Magro - facebook.com Vai su Facebook
La Serie A Unipol 2025/26 entra nel vivo! È tempo della 2ª giornata: vivi dal vivo le emozioni del grande basket italiano! ? Acquista ora il tuo biglietto sul sito di LBA https://bit.ly/BigliettiSerieA #TuttoUnAltroSport - X Vai su X
Basket serie C. Titani, con Pedaso per ripetersi - C’è voglia di doppietta, nel weekend della Pallacanestro Titano. Da sport.quotidiano.net
Basket serie C. 4 Torri e Argenta in casa contro Zola e Molinella - Ritorna tra le mura amiche la Despar 4 Torri, rinvigorita dopo la vittoria sofferta nel derby sul campo di Argenta. Segnala sport.quotidiano.net