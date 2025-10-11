basket serie c titani con pedaso per ripetersi

C’è voglia di doppietta, nel weekend della Pallacanestro Titano. I biancazzurri, reduci da una prima giornata che si è presto trasformata in un trionfo a Fossombrone, vogliono bissare il successo nel match casalingo di oggi con Pedaso (ore 18.30, dirigono Bastianelli di Pesaro e Avaltroni di Fano). I marchigiani, neopromossi dopo la vittoria in Dr1, hanno pagato dazio al noviziato e al debutto hanno perso in casa con Jesi. "Squadra rognosa, da prendere con le molle – spiega il capoallenatore dei Titans, Stefano Rossini –. Può diventare una partita complicata e bisogna fare attenzione. La loro ossatura è quella dell’anno scorso, più qualche innesto come Costantini, un lungo proveniente da un altro girone (20 alla prima), e Ortenzi (9), guardia che era a Osimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

