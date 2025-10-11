Basket serie C 4 Torri e Argenta in casa contro Zola e Molinella
Ritorna tra le mura amiche la Despar 4 Torri, rinvigorita dopo la vittoria sofferta nel derby sul campo di Argenta. I granata stasera alle 19 attendono la Preven Francesco Francia di Zola Predosa, per la terza giornata di Serie C. I bolognesi guidati da coach Andrea Mondini, candidati a un campionato da protagonisti, hanno dovuto cedere il passo alla Sg Fortitudo al debutto in stagione: ma si sono rifatti prontamente con il rotondo successo casalingo contro Piacenza nello scorso turno. La Despar, con la vittoria di Argenta, ha invece ritrovato entusiasmo e la fiducia nei propri mezzi, dopo il passo falso della brutta sconfitta interna all’esordio con Molinella: i granata proveranno in ogni modo ad arginare la Preven. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
