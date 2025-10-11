Basket Serie B Desio assalto al Vicenza Tornari è recuperato

Ilgiorno.it | 11 ott 2025

La Rimadesio torna al PalaFitLine (stasera alle 20.30) con un bilancio rispetto le ultime due trasferte a Capo d’Orlando e a Piacenza di una vittoria e una sconfitta. Potevano essere due vittorie ma i due punti conquistati in terra sicula (e la gara punto a punto contro l’Assigeco) restano comunque un bottino più che soddisfacente per la squadra di Quilici che in occasione della sfida odierna contro Pallacanestro Vicenza recupera il playmaker Matteo Tornari, fuori da inizio stagione per un infortunio alla mano. Tornari è recuperato e permetterà una migliore distribuzione del minutaggio del pacchetto esterni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

basket serie b desio assalto al vicenza tornari 232 recuperato

© Ilgiorno.it - Basket Serie B. Desio, assalto al Vicenza. Tornari è recuperato

In questa notizia si parla di: basket - serie

