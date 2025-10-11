Basket serie B Adamant che esame Benedetto | Caserta? E’ una corazzata

Alla Bondi Arena arriva un’altra corazzata, una Juve Caserta ancora imbattuta in campionato – tre vittorie su tre – e lanciatissima in classifica. Ma l’Adamant, subito dietro a quota 4 punti, vuole continuare a stupire e battere i campani darebbe ulteriore entusiasmo ad un gruppo che sembra già a suo agio in questa categoria. "So benissimo che potenzialità possiede questo gruppo – le parole di coach Benedetto alla vigilia –, sono convinto che miglioreremo ancora, ma queste due vittorie che sono arrivate danno fiducia a tutti: giocatori, società e tifosi. Domani ci troviamo di fronte un nuovo ostacolo complicato da superare: Caserta ha un ottimo allenatore dalla sua parte, un amico come Lino Lardo, che stimo perché ha dimostrato di saper stare a questo livello ma anche più in alto, sempre con ottimi risultati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

