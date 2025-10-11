Basket Serie A scatta il secondo turno | orari e dove vedere le gare

Bologna, 11 ottobre 2025 – Saranno equamente divise tra oggi, sabato 11 ottobre, e domani, domenica 12, le gare del secondo turno del campionato di Serie A di basket targato Unipol. Ad aprire le danze della giornata, alle 18.15 (il match sarà trasmesso in diretta su LBATV, Sky Sport Uno e Sky Sport Basket) sarà il 192° derby lombardo tra la Openjobmetis Varese e l’EA7 Emporio Armani Milano. L’Openjobmetis si presenta ai blocchi di partenza del match galvanizzata dal successo all’esordio sul campo di Sassari mentre Milano, che dopo questa gara inizierà una serie di tre trasferte tra campionato e coppa, è caduta a Tortona e in settimana in Eurolega contro il Monaco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

