Basket Serie A scatta il secondo turno | orari e dove vedere le gare
Bologna, 11 ottobre 2025 – Saranno equamente divise tra oggi, sabato 11 ottobre, e domani, domenica 12, le gare del secondo turno del campionato di Serie A di basket targato Unipol. Ad aprire le danze della giornata, alle 18.15 (il match sarà trasmesso in diretta su LBATV, Sky Sport Uno e Sky Sport Basket) sarà il 192° derby lombardo tra la Openjobmetis Varese e l’EA7 Emporio Armani Milano. L’Openjobmetis si presenta ai blocchi di partenza del match galvanizzata dal successo all’esordio sul campo di Sassari mentre Milano, che dopo questa gara inizierà una serie di tre trasferte tra campionato e coppa, è caduta a Tortona e in settimana in Eurolega contro il Monaco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: basket - serie
Basket serie A2 | Libertas, debutto contro Sella Cento: ecco la prima giornata di campionato
Basket, Serie C: Gaw Assi Brindisi scatenata, arriva anche Nicolas Maffei
Basket, serie B | Pielle 'spaccata', Burgalassi rassicura i tifosi: "Difficoltà affrontabili, faremo il bene di questa società"
Campi Flegrei. . Basket Serie A Napoli Basket, domani sera il difficile match interno con Trieste. Le parole di coach Alessandro Magro Vai su Facebook
La Serie A Unipol 2025/26 entra nel vivo! È tempo della 2ª giornata: vivi dal vivo le emozioni del grande basket italiano! ? Acquista ora il tuo biglietto sul sito di LBA https://bit.ly/BigliettiSerieA #TuttoUnAltroSport - X Vai su X
Basket Serie A, scatta il secondo turno: orari e dove vedere le gare - Bologna, 11 ottobre 2025 – Saranno equamente divise tra oggi, sabato 11 ottobre, e domani, domenica 12, le gare del secondo turno del campionato di Serie A di basket targato Unipol. Riporta sport.quotidiano.net
Scatta la serie A di basket, Cantù in campo a Trento - Domenica alle 18 scatta il campionato di serie A della Pallacanestro Cantù. espansionetv.it scrive