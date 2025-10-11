Bologna, 11 ottobre 2025 – Si è aperta con ben quattro anticipi la seconda giornata della regular season del campionato di Serie A di basket. Tutto estremamente agevole per l’EA7 Emporio Armani Milano che, dopo il ko all’esordio sul campo di Tortona e quello interno in Eurolega contro il Monaco, ha rialzato la testa travolgendo 94-61 la Openjobmetis Varese. Le assenze di LeDay (out almeno due o tre settimane dopo l’infortunio muscolare rimediato in Eurolega), Nebo e Guduric, non hanno pesato minimamente nell’economia di un match che l’Olimpia ha condotto con autorità sin dal termine del primo quarto, quando Armoni Brooks (miglior realizzatore dell’EA7 con 20 punti), Nico Mannion e Stefano Tonut hanno iniziato a martellare il canestro avversario facendo lievitare il vantaggio milanese oltre la doppia cifra (28-14). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket Serie A: Milano travolge Varese. Brivido Virtus: Udine piegata all'overtime