Basket Milano torna a vincere ed espugna il campo di Varese

Dopo tre sconfitte tra Eurolega e campionato torna al successo l’EA7 Emporio Armani Milano, che sul campo di Varese si impone per 61-94, al termine di un match dove si sono visti tanti errori, ma anche tanta qualità individuale tra i meneghini, che hanno fatto valere una panchina ben più profonda di quella di Varese. Il primo canestro del match è di Ellis per Milano, dopo un paio di palle perse da entrambi i lati nel primo minuto di gioco. Continuano gli errori in questa prima fase della partita, tra tiri sbagliati e passaggi troppo molli e, così, percentuali molto basse e Milano che allunga con un ottimo Bolmaro sul 3-9 dopo 4’30”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, Milano torna a vincere ed espugna il campo di Varese

In questa notizia si parla di: basket - milano

