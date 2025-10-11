Basket in Serie A vincono Brescia e Trieste

Gli anticipi della terza giornata di Serie A di basket si sono chiusi con il big match tra Brescia e Trento prima e Napoli-Trieste poco dopo. Due sfide molto interessanti sia in chiave playoff sia per quel che riguarda formazioni che potrebbero andare già a caccia di punti salvezza, come i partenopei. Ecco, dunque, come è andata. GERMANI BRESCIA – DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 72-63. Parte forte Brescia, che dopo la tripla di Jogela piazza un parziale di 12-0 per provare subito la fuga. Prova a reagire Trento, ma un Ivanovic ispirato guida la squadra di casa ad allungare ancora, toccare il +15 e andare al primo stop avanti 27-14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, in Serie A vincono Brescia e Trieste

In questa notizia si parla di: basket - serie

Basket serie A2 | Libertas, debutto contro Sella Cento: ecco la prima giornata di campionato

Basket, Serie C: Gaw Assi Brindisi scatenata, arriva anche Nicolas Maffei

Basket, serie B | Pielle 'spaccata', Burgalassi rassicura i tifosi: "Difficoltà affrontabili, faremo il bene di questa società"

Serie A Lega Basket, il derby Varese-Milano alle 18.15 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket #SkySport #Basket #SkySportBasket - X Vai su X

Big match nella terza giornata di campionato Domenica 12 ottobre Ore 18 Amatori Basket Savigliano ASD Palasport Bra Ingresso libero #abetbasketbra #SerieC #fippiemonte - facebook.com Vai su Facebook

Basket, in Serie A Tortona espugna Milano. Vincono Reggio Emilia, Brescia, Trento, Venezia e Varese - Si è conclusa la prima giornata del massimo campionato di basket italiano e sicuramente la notizia del giorno è il ko casalingo dell’EA7 Emporio Armani ... Si legge su oasport.it

Diretta Brescia Trento/ Streaming video tv: l’inizio è stato positivo! (basket A1, oggi 11 ottobre 2025) - Diretta Brescia Trento streaming video tv: bella partita al PalaLeonessa tra due squadre che hanno vinto nel loro esordio in questa Serie A1. Segnala ilsussidiario.net