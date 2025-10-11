Basket femminile Sassari sbanca Tortona nell’anticipo della seconda giornata
Colpo esterno della Dinamo Sassari nell’anticipo della seconda giornata della Serie A1 di basket femminile. La squadra sarda si è imposta sul parquet di Tortona per 73-69, centrando la seconda vittoria della sua stagione. Per le piemontesi è invece il secondo ko, arrivato al termine di un match controllato comunque sempre dalle ospiti, tranne per la rimonta finale dell’Autosped. Grande prestazione in casa Sassari per Temira Poindexter, che ha messo a referto 23 punti, ma importante anche la doppia doppia di Deauzya Richards con 12 punti e 10 rimbalzi. Una doppia doppia invece sfiorata da Debora Carangelo con 12 punti e 9 assist. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: basket - femminile
