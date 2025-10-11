Basket DR1 Un derby per trovare il primo successo
Un derby per trovare il primo successo stagionale. Alle 18,30, al PalaMagnani, Pallacanestro Reggiolo (0) e Pallacanestro Correggio (0) si affrontano in uno dei match di cartello della seconda giornata di Divisione Regionale 1: entrambe le contendenti sono reduci da una sconfitta in volata, che ha reso amaro l’esordio, con Reggiolo caduta proprio davanti al pubblico amico contro il Cus Parma, mentre Correggio si è arenata al PalaPietri col Benedetto 1964. Una gara, quella odierna, di difficile pronostico, dove probabilmente conteranno dettagli e motivazioni: i padroni di casa si affidano all’energia di Branchini, ex di turno, e all’esperienza di Defant, dall’altra parte Emanuele Pini (foto) e l’altro ex Mattioli guidano l’attacco, mentre sotto i tabelloni spazio a Levinskis. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: basket - derby
Basket, stilato il programma delle amichevoli precampionato: è subito derby
Basket serie B. OraSì, il derby come primo test
Basket: dopo la vittoria del campionato di Divisione Regionale 2. I ragazzi della Sba sempre più in alto. E ora tanti derby per gli amaranto
Basket B2/M, Lions Bisceglie: il derby con Canosa per ripartire - facebook.com Vai su Facebook
Basket DR1. Un derby per trovare il primo successo - Alle 18,30, al PalaMagnani, Pallacanestro Reggiolo (0) e Pallacanestro Correggio (0) ... Segnala msn.com
Basket DR1. Domani derbyssimo tra Valdelsa e Asciano. Poggibonsi-Monteroni posticipata al 29 - Nella seconda giornata del girone B del campionato di Divisione Regionale 1 spicca il derby tra Valdelsa Basket e ... msn.com scrive