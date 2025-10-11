Basket divisione regionale 2 | colpo grosso delLA POLISPORTIVA PONTREmOLESE che tessera l’ala espinal e il play gonzalez Non vediamo l’ora di iniziare questa stagione e lottare per raggiungere gli obiettivi

La Polisportiva Pontremolese all'ultima curva utile piazza un doppio colpo mercato assicurandosi le prestazioni di Alexis González e di Johandy Espinal. L'operazione in entrata l'ha messa a segno il direttore sportivo Federico Longinotti, un doppio colpo mirato per completare il roster da mettere a disposizione di coach Michele Novelli in vista dell'imminente inizio della stagione. Due profili diversi per caratteristiche tecniche, ma accomunati da energia, passione e determinazione da mettere subito al servizio della squadra: Alexis González, playmaker con visione e personalità e Johandy Espinal, ala atletica e moderna, capace di incidere su entrambi i lati del campo.

