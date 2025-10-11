Basket A2 Femminile Girls prima in casa con Alcamo
Prima partita stagionale davanti al pubblico amico per la MooneyGo Basket Girls Ancona, che oggi, alle 19, ospita l’Alcamo nella seconda giornata del campionato di serie A2 femminile girone B. Dopo una estate di incertezza e polemiche, con la volontà – espressa più volte pubblicamente – di trasferirsi per le gare di campionato al PalaPanzini di Senigallia, poi non concretizzatasi per il divieto imposto dal Comune senigalliese proprietario dell’ente, il quintetto anconetano di coach Piccionne riabbraccia il PalaScherma di Ancona, dove già giocava gli anni scorsi e dove disputerà pure tutto questo campionato 2025-26. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: basket - femminile
Basket femminile A2. Ufficializzato il girone dell’Halley Thunder
Gubbio. La Polivalente ospiterà fino al 30 luglio la Nazionale femminile di Basket U20
La Salerno Basket 92 lancia una raccolta fondi: "Sostenerci significa credere nello sport femminile"
Basket, al via la Serie B Femminile e la Divisione Regionale 2 - X Vai su X
BORGO VIRGILIO CELEBRA ANNA TOGLIANI CON UN EVENTO DI BASKET FEMMINILE DOMANI - Sabato 11 ottobre 2025 - a partire dalle 16, la palestra delle scuole elementari di Cerese di Borgo Virgilio ospiterà un grande evento dimostrativo di basket fe - facebook.com Vai su Facebook
A2 F - Sicily By Car Alcamo in viaggio verso Ancona a caccia dei primi punti stagionali - È tempo di trasferta per la Sicily By Car Alcamo Basket, che domani mattina - Segnala pianetabasket.com
A2 F - L’Alperia Bolzano debutta in casa contro Alpo Verona - Dopo una lunga attesa, è finalmente tempo di basket giocato per l'Alperia Basket Club Bolzano. Segnala pianetabasket.com