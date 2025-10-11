Basilica San Pietro uomo sale sull’altare e urina davanti a fedeli e turisti

11 ott 2025

L'uomo, con un atteggiamento insolente, si è calato i pantaloni e ha profanato l'altare urinandovi sopra. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

