Basilica San Pietro uomo sale sull’altare e urina davanti a fedeli e turisti

L'uomo, con un atteggiamento insolente, si è calato i pantaloni e ha profanato l'altare urinandovi sopra. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Basilica San Pietro, uomo sale sull’altare e urina davanti a fedeli e turisti

In questa notizia si parla di: basilica - pietro

San Pietro non è sola: la basilica africana che contende il primato di più grande al mondo

Leone fa rima con tradizione: nella basilica di San Pietro torna la messa in latino (dopo anni di sospensione)

Dalla Basilica di Loreto verso piazza San Pietro, la Peregrinatio Marie si sta svolgendo lungo la Via Lauretana. Un percorso che coinvolge tre regioni, dieci diocesi, per ventuno tappe: l’itinerario spirituale è iniziato lo scorso 3 ottobre e avrà il suo culmine dom - facebook.com Vai su Facebook

Nella Basilica di San Pietro, S.Em. za il Cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin ha celebrato la Messa per 27 nuove reclute della Guardia Svizzera Pontificia invitandole a guardare all'esempio di San Francesco di Assisi e ad "andare controcorrente" rispet - X Vai su X

Sfregio a San Pietro: uomo sfugge ai controlli e urina sull'altare sotto gli occhi dei fedeli - Gravissimo episodio nella mattinata di venerdì 10 ottobre, quando un uomo è riuscito ad arrivare fin sotto l'altare del Bernini per sfregiare il simbolo della cristianità ... Come scrive msn.com

San Pietro, atto osceno in basilica: sale sull'altare della confessione e urina davanti a fedeli e turisti - Raggiunto dagli agenti della gendarmeria in borghese presenti all'interno della basilica, l'uomo è stato fermato e portato via ... Scrive roma.corriere.it