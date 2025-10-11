Grazie a Eagle il celebre film di Paul Verhoeven è uscito per la collana 4Kult con una splendida edizione a tre dischi con un video eccellente e ben tre ore di extra. Sarà stato soprattutto per l'iconica scena dell'accavallamento di gambe di Sharon Stone, sarà stato per il fascino dell'attrice o per le atmosfere torbide e morbose del thriller di Paul Verhoeven, fatto sta che Basic Instinct è entrato direttamente nella storia del cinema. E a 23 anni di distanza dalla sua uscita ora Eagle Pictures lo omaggia facendolo uscite in una sontuosa edizione a tre dischi per la collana 4Kult. Nella confezione presentata in un'elegante confezione slipcase troviamo il disco con la versione 4K UHD che consente di vedere il film come mai era stato visto prima, poi il blu-ray con . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Basic Instinct: in 4K UHD le scene hot con Sharon Stone sono ancora più bollenti