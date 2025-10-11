Bartoccini in campo contro Scandicci

Lanazione.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A cinque giorni dall’esordio la Bartoccini Mc Restauri Perugia gioca la seconda giornata in serie A1 femminile. Si alzerà l’asticella per le magliette nere che si preparano stasera ad affrontare la forte Savino Del Bene Scandicci. Alcuni tifosi saranno a bordo campo ma la maggior parte degli appassionati potrà gustarsi lo spettacolo in diretta su Rai Sport a partire dalle ore 20,30. Tra le padrone di casa dirette in panchina da Marco Gaspari c’è la massima concentrazione per l’esordio casalingo. Le toscane dispongono di armi pericolose come la potente opposta azzurra Ekaterina Antropova, e la abile schiacciatrice statunitense Avery Skinner. 🔗 Leggi su Lanazione.it

bartoccini in campo contro scandicci

© Lanazione.it - Bartoccini in campo contro Scandicci

In questa notizia si parla di: bartoccini - campo

bartoccini campo contro scandicciBartoccini in campo contro Scandicci - A cinque giorni dall’esordio la Bartoccini Mc Restauri Perugia gioca la seconda giornata in serie A1 femminile. Come scrive msn.com

bartoccini campo contro scandicciIn campo per la 2a giornata, l'anticipo del sabato è Scandicci-Perugia - Fra i match della domenica le sfide più attese sono Chieri- Si legge su tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Bartoccini Campo Contro Scandicci