Bartoccini in campo contro Scandicci
A cinque giorni dall’esordio la Bartoccini Mc Restauri Perugia gioca la seconda giornata in serie A1 femminile. Si alzerà l’asticella per le magliette nere che si preparano stasera ad affrontare la forte Savino Del Bene Scandicci. Alcuni tifosi saranno a bordo campo ma la maggior parte degli appassionati potrà gustarsi lo spettacolo in diretta su Rai Sport a partire dalle ore 20,30. Tra le padrone di casa dirette in panchina da Marco Gaspari c’è la massima concentrazione per l’esordio casalingo. Le toscane dispongono di armi pericolose come la potente opposta azzurra Ekaterina Antropova, e la abile schiacciatrice statunitense Avery Skinner. 🔗 Leggi su Lanazione.it
