Torna il 24 ottobre al Castello di Grinzane Cavour Barolo en Primeur, progetto di responsabilità sociale promosso da Fondazione CRC e Fondazione CRC Donare ETS con il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani. Giunta alla quinta edizione, l’asta benefica internazionale lo scorso anno ha superato il milione di euro, portando il totale a 3,4 milioni raccolti in quattro anni per oltre 70 progetti sociali e culturali. Sotto il martelletto di Cristiano De Lorenzo, direttore di Christie’s Italia, saranno Le barrique portano la firma dell’enologo Donato Lanati, che ha suddiviso la vigna in parcelle in base a esposizione e altitudine, vinificando separatamente ogni porzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Barolo en Primeur, un’asta benefica milionaria