Barolo en Primeur un’asta benefica milionaria
Torna il 24 ottobre al Castello di Grinzane Cavour Barolo en Primeur, progetto di responsabilità sociale promosso da Fondazione CRC e Fondazione CRC Donare ETS con il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani. Giunta alla quinta edizione, l’asta benefica internazionale lo scorso anno ha superato il milione di euro, portando il totale a 3,4 milioni raccolti in quattro anni per oltre 70 progetti sociali e culturali. Sotto il martelletto di Cristiano De Lorenzo, direttore di Christie’s Italia, saranno Le barrique portano la firma dell’enologo Donato Lanati, che ha suddiviso la vigna in parcelle in base a esposizione e altitudine, vinificando separatamente ogni porzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
#BaroloEnPrimeur2025: in #asta 4.000 litri di #Barolo e #Barbaresco per #progettisociali, in 14 barrique di #VignaGustava e lotti donati da oltre 80 #cantine (24 ottobre), e la n. 15 all'"#AstaMondiale del #Tartufo" (9 novembre) al #CastelloGrinzane
Radio Alba da Barolo En Primeur.
Barolo en Primeur, un'asta benefica milionaria - Saranno battute in collegamento con Londra e New York 14 barrique di Barolo Gustava, un'altra sarà venduta il 9 novembre
Vino, arte e tecnologia: Barolo en Primeur scrive una nuova pagina delle Langhe - Barolo en Primeur 2025 al Castello di Grinzane Cavour unisce vino e solidarietà: aste internazionali