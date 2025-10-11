Bari Pedala senza Barriere | divieti e modifiche alla viabilità per il Giro Handbike di domenica 12 ottobre

Domenica 12 ottobre Bari ospiterà la settima tappa del "Giro Handbike - Campionato Italiano Fisdir - Fci Faumcup", nell’ambito della manifestazione "Bari Pedala senza Barriere". Per consentire lo svolgimento in sicurezza della gara, il Comune di Bari ha emanato l’Ordinanza Dirigenziale n. 🔗 Leggi su Baritoday.it

