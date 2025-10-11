Barghouti il terrorista che la sinistra vuole ergere a nuovo simbolo

Per Angelo Bonelli si tratta «di un grande errore non liberare Marwan Barghouti, una figura che può unire il popolo palestinese». Anche perché, aggiunge il co-portavoce di Avs, «Barghouti riconosce il principio di due popoli e due Stati, e non rilasciarlo vuol dire anche minare alla radice ogni processo di pace». Sulla stessa linea il suo compagno di partito, il deputato Marco Grimaldi. «A chi oggi si affretta a dire "non è Mandela, ha cinque ergastoli", rispondiamo: anche Mandela fu condannato per terrorismo. Anche lui fu definito criminale da un regime che praticava l'apartheid» ha detto Grimaldi.

