Barcolana Wendy Schmidt | Dobbiamo proteggere i mari dallo sfruttamento Credo nei giovani

Tre anni dopo la vittoria alla regata, la filantropa e velista, moglie dell'ex Ceo di Google, torna a Trieste per supportare progetti di educazione, soprattutto contro il deep mining, la futura esplorazione mineraria degli oceani che molte amministrazioni - Stati Uniti su tutti. 🔗 Leggi su Repubblica.it

