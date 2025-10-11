Barcolana superato il traguardo di 1800 iscritti | Giornata memorabile

Sono oltre 1800 gli iscritti alla Barcolana 57, un traguardo raggiunto già ieri sera, all’antivigilia della regata e che da anni non veniva superato, consacrando ancora una volta l’evento come la regata più partecipata al mondo. Una flotta che comprende equipaggi professionisti, amatoriali e. 🔗 Leggi su Triesteprima.it