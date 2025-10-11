Barcolana superato il traguardo di 1800 iscritti | Giornata memorabile

Sono oltre 1800 gli iscritti alla Barcolana 57, un traguardo raggiunto già ieri sera, all’antivigilia della regata e che da anni non veniva superato, consacrando ancora una volta l’evento come la regata più partecipata al mondo. Una flotta che comprende equipaggi professionisti, amatoriali e. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Domenica la 57a Barcolana, ad oggi più di 1800 gli iscritti - Sono oltre 1800 gli iscritti alla Barcolana57 presented by Generali, un dato che conferma la solidità e l’attrattività della manifestazione, ancora una volta la regata più partecipata al mondo. Riporta pressmare.it

barcolana superato traguardo 1800La Barcolana 2025 veleggia verso le duemila iscrizioni - E' pronta 'l'invasione bianca' in Friuli con imbarcazioni arrivate da tutta Italia e dall'estero. Da msn.com

