Barcolana | gli iscritti sono oltre 1860 è record dal pre pandemia

La Barcolana chiude le iscrizioni per la 57esima edizione a quota 1865, un numero che non si raggiungeva dal 2019. Tra questi, a sorpresa, anche il campione neozelandese Dean Barker, che regaterà a bordo dell’RC44 Tangaroa di Marino Quaiat.“I numeri in mare rappresentano il record del post. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

