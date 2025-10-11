Barcolana | gli iscritti sono oltre 1860 è record dal pre pandemia
La Barcolana chiude le iscrizioni per la 57esima edizione a quota 1865, un numero che non si raggiungeva dal 2019. Tra questi, a sorpresa, anche il campione neozelandese Dean Barker, che regaterà a bordo dell’RC44 Tangaroa di Marino Quaiat.“I numeri in mare rappresentano il record del post. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: barcolana - iscritti
Barcolana: superati i 1700 iscritti, regate "collaterali" cancellate per mancanza di vento
Barcolana, superato il traguardo di 1800 iscritti: "Giornata memorabile"
Barcolana, superato il traguardo di 1800 iscritti: "Giornata memorabile" https://ift.tt/QKYjtiD https://ift.tt/Go1EIp0 - X Vai su X
+++QUOTA 1800 ISCRITTI ALLA BARCOLANA+++ Ad oggi, venerdì 10 ottobre, gli iscritti alla Barcolana sono 1800. La regata, che trasforma il Golfo di Trieste nel più importante appuntamento velico dell'anno, andrà in scena domenica 12 ottobre. - facebook.com Vai su Facebook
Domenica la 57a Barcolana, ad oggi più di 1800 gli iscritti - Sono oltre 1800 gli iscritti alla Barcolana57 presented by Generali, un dato che conferma la solidità e l’attrattività della manifestazione, ancora una volta la regata più partecipata al mondo. Come scrive pressmare.it
La Barcolana 2025 veleggia verso le duemila iscrizioni - E' pronta 'l'invasione bianca' in Friuli con imbarcazioni arrivate da tutta Italia e dall'estero. msn.com scrive