Baracconi le modifiche al traffico | come cambia la viabilità a Pian di Massiano tutti i divieti

Perugiatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Perugia arrivano i Baracconi e la viabilità di Pian di Massiano cambia. Il Comune ha messo mano al traffico e alle strade con un'ordinanza - la 1935 - che dispone alcuni divieti per l'area intorno al Luna Park.  Marcia della Pace, le modifiche al traffico a Perugia Fino al 23 novembre 2025. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: baracconi - modifiche

