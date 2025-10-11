Baracconi le modifiche al traffico | come cambia la viabilità a Pian di Massiano tutti i divieti

A Perugia arrivano i Baracconi e la viabilità di Pian di Massiano cambia. Il Comune ha messo mano al traffico e alle strade con un'ordinanza - la 1935 - che dispone alcuni divieti per l'area intorno al Luna Park. Marcia della Pace, le modifiche al traffico a Perugia Fino al 23 novembre 2025. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it