Baracche in piazza Giulio Cesare la denuncia | A un mese dal rogo non è cambiato nulla
“Spiace constatare che dal giorno dell'incendio del 12 settembre avvenuto ai danni delle baracche sequestrate in piazza Giulio Cesare non vi sono stati più progressi da quello che sembrava una temporanea messa in sicurezza della zona da parte della Protezione civile dopo il rogo”. Lo dice. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: baracche - piazza
**PALERMO: A fuoco alcune baracche di piazza Giulio Cesare che il Comune dovrà togliere ** Alcune squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute per spegnere un incendio che ha coinvolto alcune baracche a Palermo in piazza Giulio Cesare. Non ci sono st - facebook.com Vai su Facebook
“Degrado lungo le mura tra Piazza Resistenza e Piazza Baracca” - X Vai su X
Baracche davanti alla stazione centrale a Palermo, puro degrado, nessun intervento - ] ... Si legge su blogsicilia.it