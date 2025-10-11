Bando per altri 30mln a biblioteche per acquisto libri dal Ministero della Cultura – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 ottobre 2025 Altri 30 milioni alle biblioteche per l'acquisto di libri. La Direzione Generale Biblioteche e istituti culturali comunica che è stata avviata la procedura di ricezione delle domande di contributo alle biblioteche per l'acquisto di libri, anche in formato digitale. La copertura finanziaria è di 24,8 milioni per l'anno 2025 e 5,2 milioni per l'anno 2026, al netto dell'ulteriore importo stabilito dal decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, che ha disposto l'incremento di ulteriori 30 milioni del fondo. Mic Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online