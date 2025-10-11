Bandecchi | Della Campania si parla male ma è una grande regione

Tempo di lettura: 2 minuti “ Perché mi candido in Campania? Perché sono italiano e perché la Campania è una regione importante d’Italia”. Lo ha detto a Salerno, Stefano Bandecchi, candidato presidente di ‘Dimensione Bandecchi’ alle prossime Regionali in Campania. “ Credo che la Campania sia una regione che deve essere presa in considerazione in maniera onesta e in maniera concreta, perché in Campania ogni tanto vedo il refugium peccatorum. Con una regione così forte e così grande, della Campania non si sente mai parlare. Si parla solo, di criminalità. A me non mi sembra di vedere dei criminali qua, no? Quindi esisterà anche una fascia di criminalità? Milano è piena di criminalità, a Milano ti accoltellano in metropolitana, a Milano non puoi andare in giro che ti fanno veramente del male. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

