banchi la frenata dei prezzi stinco e paella non rincarano intorno la morsa del traffico

Con 14 euro ti porti via uno stinco di maiale condito in salsa del nord o una paella dai mille sapori a scelta di pesce e di verdura. Una "diga" dei prezzi alta ma che i banchi principali decidono di non innalzare rispetto ad un anno fa. Perché il paese dei sapori costa, costa moltissimo: ma non esagera per evitare un buco nell'acqua. E così tra gli scontrini corre il conto di un evento che viaggia a tutta velocità ma forse frena un po' negli incassi: eppure, se anche non saranno i tre milioni di euro degli anni migliori, resterà un affare faraonico. Se gli stinchi e la paella si impongono una sorta di moratoria, la legge non vale per tutti.

