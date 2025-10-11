La grande partita delle banche italiane è senza fine. E al centro della scacchiera c’è Unicredit, protagonista di manovre finanziarie a tutto campo che ora potrebbero riguardare Unipol, secondo gruppo assicurativo italiano dopo Generali. Cosa si muove tra banche e assicurazioni. L’annuncio di una possibile alleanza del Leone di Trieste con Intesa San Paolo sul risparmio gestito ha, per un’eterogenesi dei fini, tolto un dubbio a Unicredit. Piazza Gae Aulenti ritiene che anche la rivale numero uno, che ha di recente piazzato il controsorpasso in Borsa come prima banca italiana e seconda europea dopo Santander per capitalizzazione, non voglia che sia la nuova Monte dei Paschi di Siena con Mediobanca annessa e azionisti arrembanti (Caltagirone-Delfin) a dare le carte a Trieste. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Banche, il risiko italiano è senza fine. Ora Unicredit guarda a Unipol