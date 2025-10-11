Siamo giunti al quinto anno di sovraperformance del settore bancario europeo rispetto al mercato (misurato utilizzando l’indice Stoxx600 parliamo di quasi 90 punti percentuali come vedete bene dal grafico di Kepler Chevreux) e possiamo dire che finalmente anche in borsa gli istituti di credito del nostro continente hanno una valorizzazione più corretta. Parliamo di un movimento enorme: dall’ottobre 2020 all’ottobre 2025 lo Stoxx 600 è salito dell’85% (indice total return dividendi inclusi), lo Stoxx 600 banche del 395% (capitale investito moltiplicato per quasi 5 volte, ingenti dividendi distribuiti inclusi). 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Banche europee, cinque anni di boom: +395% e meglio dei “Magnifici 7” USA