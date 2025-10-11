Ballando con le stelle stravolge l' orario | stasera su Rai 1 si comincia tardissimo si finisce a notte fonda
In questo sabato 11 ottobre Ballando con le stelle andrà in onda dopo la partita della Nazionale di calcio, ragion per cui chi vorrà seguire la puntata dovrà prepararsi a fare le ore piccole Non c'è pace per Ballando con le stelle 2025 in queste prime settimane. Gli ascolti non sono soddisfacenti, come se non bastasse stasera su Rai 1 lo show di Milly Carlucci comincerà praticamente già in seconda serata, alle 22:50. La "colpa" è della partita nella nazionale italiana di calcio, che sfiderà l'Estonia: calcio d'inizio previsto alle 20:30 in punto, con Affari Tuoi costretto a saltare un turno e Ballando che, pur di non rimandare la finale di dicembre, comincerà quando molti spettatori saranno già pronti per correre tra le braccia di Morfeo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
