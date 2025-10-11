In questo sabato 11 ottobre Ballando con le stelle andrà in onda dopo la partita della Nazionale di calcio, ragion per cui chi vorrà seguire la puntata dovrà prepararsi a fare le ore piccole Non c'è pace per Ballando con le stelle 2025 in queste prime settimane. Gli ascolti non sono soddisfacenti, come se non bastasse stasera su Rai 1 lo show di Milly Carlucci comincerà praticamente già in seconda serata, alle 22:50. La "colpa" è della partita nella nazionale italiana di calcio, che sfiderà l'Estonia: calcio d'inizio previsto alle 20:30 in punto, con Affari Tuoi costretto a saltare un turno e Ballando che, pur di non rimandare la finale di dicembre, comincerà quando molti spettatori saranno già pronti per correre tra le braccia di Morfeo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ballando con le stelle stravolge l'orario: stasera su Rai 1 si comincia tardissimo (si finisce a notte fonda)