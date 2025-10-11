Ballando con le stelle stasera l’appuntamento è alle 22.50 | le anticipazioni
Un nuovo appuntamento con Ballando con le stelle aspetta i telespettatori questa sera, a partire dalle 22.50, dopo la partita della nazionale italiana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: ballando - stelle
Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato
Ballando con le Stelle 2025: i primi concorrenti confermati e chi è in trattativa
Ballando con le stelle: chi è il concorrente da Milly Carlucci
La conduttrice, concorrente di Ballando con le stelle, ha confidato: «Quando sono tornata a casa dopo la puntata, mi sono sentita molto arrabbiata con me stessa perché avevo sbagliato un passo. Non esiste sbagliare, soprattutto dopo tutto il lavoro che aveva Vai su Facebook
BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) - X Vai su X
Perché Ballando con le Stelle cambia ancora orario: a che ora inizia la puntata dell’11 ottobre - Il terzo appuntamento di “Ballando con le Stelle” dell’11 ottobre 2025 va in onda a un orario inconsueto: a che ora inizia e perché ... Segnala dilei.it
Ballando con le stelle 2025, stasera su Rai1: anticipazioni della prima puntata di sabato 27 settembre - Torna l'appuntamento con Ballando con le stelle 2025, il dance show condotto da Milly Carlucci su Rai1: cast e ballerino per una notte della prima puntata! Da superguidatv.it