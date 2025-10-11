Ballando con le Stelle le anticipazioni dell’11 ottobre | cambia l’orario La promessa di Milly

Ballando con le Stelle cambia ancora orario: la terza puntata va in onda stasera dopo la partita della Nazionale Italiana di Calcio contro l’Estonia per la Qualificazione dei Mondiali 2026. L’appuntamento è con Milly Carlucci a partire dalle ore 22.50 circa, e non sono mancate le critiche per la decisione di andare in onda ugualmente, considerando la durata del programma. Ma sono le polemiche a rinvigorire la linfa vitale del dance show, tra i più longevi della storia della televisione italiana: le anticipazioni dell’11 ottobre 2025. Ballando con le Stelle, le anticipazioni della puntata dell’11 ottobre: esibizioni e ballerino per una notte. 🔗 Leggi su Dilei.it

