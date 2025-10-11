BALLANDO CON LE STELLE | I PRIMI VIP A RISCHIO ELIMINAZIONE NELLO SPECIALE POST PARTITA

11 ott 2025

Un dopopartita. Ballando con le Stelle! Sabato 11 ottobre alle 22.45 su Rai1, subito dopo l’incontro di calcio Estonia-Italia, si accendono i riflettori sul varietà condotto da Milly Carlucci. FEFÈ DE GIORGI BALLERINO PER UNA NOTTE Per la terza puntata scende in pista Ferdinando “Fefè” De Giorgi, l’allenatore della Nazionale Italiana Maschile di Pallavolo. Da giocatore ha fatto parte della cosiddetta generazione di fenomeni della nazionale italiana, con cui ha vinto un campionato europeo e tre campionati mondiali consecutivi. Da allenatore, sempre con la nazionale italiana, ha vinto un europeo e due mondiali consecutivi: è l’unico sportivo al mondo ad aver vinto cinque titoli mondiali di pallavolo. 🔗 Leggi su Bubinoblog

