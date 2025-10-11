Ballando con le Stelle Francesca Fialdini balza davanti a tutti nei pronostici | favorita per la vittoria a 2.35

Francesca Fialdini (c) Assunta Servello ROMA – Grande attesa per la terza puntata dell’edizione numero 20 di Ballando con le Stelle. Come riporta l’agenzia Agimeg, appuntamento stasera con il dancing show condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Questa volta il programma avrà inizio eccezionalmente alle 22:50, dopo la partita Estonia-Italia valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, e terminerà alle ore 2. Dopo Belen Rodriguez, che si è esibita per una notte davanti al pubblico ottenendo ampio successo, c’è grande attesa per il ballerino che si esibirà nella prossima puntata. Sarà uno sportivo, ovvero il CT della Nazionale di volley campione del mondo Fefé De Giorgi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini balza davanti a tutti nei pronostici: favorita per la vittoria a 2.35

