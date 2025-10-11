Ballando con le Stelle cambia orario | quando va in onda

Roma, 11 ottobre 2025 – Cambio nella messa in onda di Ballando con le Stelle. L’edizione dei vent’anni del talent show condotto da Milly Carlucci ogni sabato su Raiuno non salterà la puntata di oggi sabato 11 ottobre. Oggi su Raiuno in Prima serata va in onda la partita di qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026 fra Italia ed Estonia. E quindi cosa succede a Ballando con le Stelle? Slitta semplicemente di circa un’ora: il programma condotto da Milly Carlucci andrà in onda su Raiuno dalle 22.50 alle 2 di notte. Una vera maratona televisiva su Raiuno, che però si propone di accontentare di fatto tutta la famiglia: chi ama il calcio e chi invece vorrebbe vedere il talent show di ballo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ballando con le Stelle cambia orario: quando va in onda

