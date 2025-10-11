Ballando con le Stelle 2025 terza puntata
Tutto è pronto per la terza puntata di Ballando con le Stelle 2025, in onda eccezionalmente alle 22.50. Milly Carlucci, insieme a Massimiliano Rosolino, prosegue con la gara delle dodici coppie in gioco. Atteso in qualità di ballerino per una notte l’allenatore dell’Italvolley maschile Fefè De Giorgi. La gara. In aggiornamento I voti dei giurati. Zazzaroni Canino Smith Lucarelli Mariotto Tesoretto Matano Tesoretto Erra Totale Coppia Uno – – – – – – – – Coppia Due – – – – – – – – Coppia Tre – – – – – – – – Coppia Quattro – – – – – – – – Coppia Cinque – – – – – – – – Coppia Sei – – – – – – – – Coppia Sette – – – – – – – – Coppia Otto – – – – – – – – Coppia Nove – – – – – – – – Coppia Dieci – – – – – – – – Coppia Undici – – – – – – – – Coppia Dodici – – – – – – – – La classifica della terza puntata. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
