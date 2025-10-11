Ballando con le Stelle 2025 terza puntata | Signora Coriandoli e Marcella Bella ultime in classifica

Il percorso a Ballando con le Stelle comincia a farsi in salita per le coppie formate da Marcella Bella e Chiquito e dalla Signora Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale, risultate ultime a pari merito nella graduatoria finale della terza puntata del talent show condotto da Milly Carlucci. Proprio per questo, la prossima settimana, le due concorrenti partiranno da una penalità di -10 punti, a differenza di Francesca Fialdini e Barbara D’Urso, prime in classifica e detentrici di un bonus di 10 punti. A seguire, il resoconto dettagliato del terzo appuntamento dello show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ballando con le Stelle 2025, terza puntata: Signora Coriandoli e Marcella Bella ultime in classifica

In questa notizia si parla di: ballando - stelle

Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato

Ballando con le Stelle 2025: i primi concorrenti confermati e chi è in trattativa

Ballando con le stelle: chi è il concorrente da Milly Carlucci

#Cobolli a sorpresa tra il pubblico di Ballando con le stelle per #Fognini: si gira verso la giuria e chiede solo una cosa... - X Vai su X

Noi come la Signora Coriandoli: portati per il ballo del sabato sera su #Rai1 Ballando con le stelle ci aspetta! #BallandoConLeStelle #RadiocorriereTv https://bit.ly/3VuqTOW - facebook.com Vai su Facebook

Ballando con le Stelle, eliminati e chi ha vinto: la puntata dell’11 ottobre con thriller - Nemmeno nella puntata di sabato 11 ottobre del talent show di ballo condotto da Milly Carlucci su Raiuno si è verificata un’eliminazione. Secondo quotidiano.net

Pagelle Ballando con le Stelle: Barbara D’Urso come The Mask, Mariotto imbarazzante - I giudizi alle esibizioni della terza puntata del programma condotto da Milly Carlucci ogni sabato sera su Raiuno ... Lo riporta msn.com