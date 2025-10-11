Ballando con le Stelle 2025 terza puntata | Fialdini e D’Urso in testa Bella e Coriandoli ultime

Il percorso a Ballando con le Stelle 2025 comincia a farsi in salita per le coppie formate da Marcella Bella e Chiquito e dalla Signora Coriandoli e Simone Di Pasquale, risultate ultime a pari merito nella graduatoria finale della terza puntata dello show condotto da Milly Carlucci. Proprio per questo, la prossima settimana partiranno da una penalità di 10 punti, a differenza di Francesca Fialdini con Giovanni Pernice e Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca, prime in classifica e dunque con bonus di 10 punti. A seguire, il resoconto dettagliato del terzo appuntamento dello show del sabato sera di Rai 1. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ballando con le Stelle 2025, terza puntata: Fialdini e D’Urso in testa, Bella e Coriandoli ultime

