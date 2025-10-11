Ballando con le Stelle 2025 terza puntata | Fabio Fognini e Giada Lini danno il via alle danze
Tutto è pronto per la terza puntata di Ballando con le Stelle 2025, in onda eccezionalmente alle 22.50. Milly Carlucci, insieme a Massimiliano Rosolino, prosegue con la gara delle dodici coppie in gioco. Atteso in qualità di ballerino per una notte l’allenatore dell’Italvolley maschile Fefè De Giorgi. La gara. Le danze si aprono col boogie di Fabio Fognini e Giada Lini. Carolyn si dichiara sotto choc per l’esibizione del concorrente: “Finalmente sei entrato nella gara; hai fatto un jive-boogie molto bello “. Selvaggia è d’accordo: “ Sembravi divertito, sembravi aver abbandonato quella tensione che sentivi addosso nelle puntate precedenti “. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: ballando - stelle
