Ballando con le stelle 2025 | le anticipazioni e gli ospiti della terza puntata
, 11 ottobre. Questa sera, sabato 11 ottobre 2025, eccezionalmente alle 22.30 circa, dopo la partita dell’Italia, su Rai 1 va in onda la terza puntata di Ballando con le stelle 2025, il dance show condotto da Milly Carlucci e giunto alla 20esima edizione. Dodici concorrenti vip sono pronti a mettersi in gioco, accompagnati da altrettanti ballerini professionisti. A valutare le loro esibizioni la temutissima giuria di Ballando con le stelle 2025, con i confermatissimi Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: ballando - stelle
Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato
Ballando con le Stelle 2025: i primi concorrenti confermati e chi è in trattativa
Ballando con le stelle: chi è il concorrente da Milly Carlucci
La conduttrice, concorrente di Ballando con le stelle, ha confidato: «Quando sono tornata a casa dopo la puntata, mi sono sentita molto arrabbiata con me stessa perché avevo sbagliato un passo. Non esiste sbagliare, soprattutto dopo tutto il lavoro che aveva - facebook.com Vai su Facebook
BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) - X Vai su X
Ballando con le stelle 2025, stasera sabato 11 ottobre su Rai1: cast e anticipazioni - Torna Ballando con le stelle 2025 stasera, sabato 11 ottobre su Rai1. Scrive superguidatv.it
Ballando con le stelle 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata - Ballando con le stelle 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata in onda oggi, sabato 11 ottobre 2025, dalle ore 20,35 ... Come scrive tpi.it