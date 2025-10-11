Bake Off Italia eliminato 10 ottobre 2025 | chi è uscito nella quinta puntata
Bake Off Italia 2025 chi è uscito nella quinta puntata. Continua Bake Off Italia 2025 su Real Time condotta da Brenda Lodigiani con la giuria composta da Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. In questo sesto episodio, i 12 pasticceri hanno affrontato le consuete tre prove. Il miglior pasticcere risultante dalle prove riceverà il sesto grembiule blu dell’edizione e un bonus per la puntata successiva, mentre il concorrente peggiore sarà il quinto eliminato. Chi è stato eliminato a Bake Off Italia il 10 ottobre 2025? Bake Off Italia 2025 riassunto quinta puntata. La prima prova creativa è dedicata a un tiramisù alternativo. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it
Bake Off 2025: puntata del 10 ottobre. Eliminato Fabrizio (foto e streaming) - La sesta puntata di Bake Off Italia 2025 di stasera, 10 ottobre, ha visto l'eliminazione di Fabrizio. Come scrive ascoltitv.it
